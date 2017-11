Lima area sports results

High Schools

Football

All-MAC

Offensive Player of the Year: Will Homan (Fort Recovery)

Defensive Player of the Year: Kurtis Rutschilling (Versailles)

Coach of the Year: Tim Goodwin (Marion Local)

First team

Offense: End — Tyler Mescher (ML), Receivers/Split Ends — Jacob Wenning (Coldwater), Nick Tangeman (ML), Tyler Schlarman (St. Henry), Punter — Austin Fogt (Anna), Kicker — Blake Dippold (C), Center — Thomas Ungruhn (ML), Guards — Thomas Schwieterman (C), Peyton Lange (SH), Tackles — John Dirksen (ML), Abe Wildermuth (A), Quarterback — Jared Huelsman (Minster), Running Backs — Will Homan (FR), Riley Huelskamp (A), Nolan Habodasz (ML), Athletes/Utility — Avery Powers (New Bremen), Caleb Kauffman (A).

Defense: Ends — Evan Hiestand (V), John Dirksen (ML), Interior Linemen — Andrew Stocker (FR), AJ Ahrens (V), Inside Linebackers — Kurtis Rutschilling (V), Tyler Schlarman (SH), Outside Linebackers — Sam Huelsman (ML), Jared Huelsman (Mi), Corners — Wyatt Bensman (A), Alex Lehmkuhl (Mi), Safeties — Matt Rethman (ML), Issac Schmiesing (Mi).

Second team

Offense: End — Cody Frericks (Mi), Receivers/Split Ends — Austin Fogt (A), Caden May (Parkway), Derek Ruhenkamp (ML), Punter — Josh Steinbrunner (V), Kicker — Rob Flynn (A), Center — Levi Sherman (V), Guards — Curt Grube (FR), Derek Wilker (ML), Tackles — Matt Kuess (FR), Caden Niekamp (SH), Quarterback — Daylon Lange (SH), Running Backs — Ryan Luttmer (SH), Aiden Endsley (A), Nick Hawk (P).

Defense: Zach Niekamp (SH), Malchi Minnich (A), Brandon Heitkamp (New Bremen), Interior Linemen — Thomas Schwieterman (C), Wil Luthman (A), Inside Linebackers — August Boehnlein (Mi), Ben Homan (ML), Outside Linebackers — Ethan Burd (A), Paul Wourms (SH), Corners — Tyler Prenger (ML), Jack Muhlenkamp (C), Safeties — Ryan Bruening (SH), George Grow (V).

Honorable Mention

Anna: Isaac Dodds, Brayden Farley, Travis Meyer, Luke Cantrell, Matthew Skorupski, Griffin Doseck

Coldwater: Sam Broering, Derek Albers, Brad Giere, Jacob Hartings, Ben Wenning, Seth Obringer, Cody Hart

Fort Recovery: Ethan Schoen, Cade Wendel, Ryan Braun, Jack Knapke

Marion Local: Nathan Bruns, Darrin Hays, Alex Partington, Henry Keller

Minster: Anthony Boehnlein, Jack Heitbrink

New Bremen: Andrew Bowers, Caleb Alig, Zach Flaute

Parkway: Jeremy Feldes, Justin Rice, Andrew Baker

St. Henry: Parker Link, Jaren Fishbaugh

Delphos St. John’s: Jared Wurst, Derek Lindeman, Brandon Wrasman, Hunter Bonifas, Troy Schwinnen, Matthew Miller, Isaac Musser, Collin Will.

Versailles Garrett Thompson, Noah Grisez

Colleges

Volleyball

Ohio Northern 3, Mount Union 0

At Ohio Northern

Game Scores: 25-19, 25-17, 25-22

ONU Leaders: Chelsea Huppert 13 kills, Katie Wade 38 assists, 9 digs, McKenna Jordan 9 kills, 9 digs.

MU Leaders: Brooke Knollman 11 kills, Riley Schenk 34 assists, 8 digs, Allison Baird 15 digs.

Records: Ohio Northern 27-4, Mount Union 25-5.

UNOH 3, Indiana East 2

At UNOH

Game Scores: 23-25, 25-22, 23-25, 25-23, 15-12

UNOH Leaders: Stephanie Hanewold 24 kills, Kayleigh Hulst 53 assists, Taina’Soranzo 18 digs.

Records: UNOH 21-15, Indiana East 18-18

From Wednesday

Volleyball

UNOH 3, Indiana Tech 0

At UNOH

Game Scores: 25-14, 25-20, 25-18

UNOH Leaders: Megan Richwine 11 kills, 11 digs, Kayleigh Hulst 30 assists.