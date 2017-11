COLUMBUS GROVE — Columbus Grove Local Schools will be conducting a board meeting at 8 p.m. Monday, at Columbus Grove Local Schools, 201 W. Cross St., Columbus Grove.

See the agenda http://www.limaohio.com/wp-content/uploads/sites/54/2017/11/FAX_20171116_1510854007_127-3-.pdf See the agenda http://www.limaohio.com/wp-content/uploads/sites/54/2017/11/web1_ColumbusGroveSchools.jpg