VAN WERT — Van Wert’s Children’s Garden will be lit up for the Christmas season from 5:30 to 10:30 p.m., Wednesday, Nov. 22 through Jan. 1, 2018, at Smiley Park Children’s Garden, 1409 Leeson Ave., Van Wert.

http://www.limaohio.com/wp-content/uploads/sites/54/2017/11/web1_SmileyPark.jpg